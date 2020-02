In conferenza stampa, al fianco di Rudi Garcia, c'era Moussa Dembélé. Il centravanti del Lione è oggi forse l'uomo più rappresentativo dei francesi, capocannoniere e non solo in quella che si sta confermando la sua stagione della consacrazione. Già nel mirino della Juve, nelle ultime settimane è stato il Chelsea a compiere forse i passi decisivi per vincere la corsa a da Dembélé. Ma l'uomo del momento, il più ambito e forse il più caro, è un altro: Houssem Aouar. Centrocampista offensivo, classe '98, il talento francese è pronto al grande salto. Proprio di lui ha parlato lo stesso Garcia in conferenza stampa: “Ho visto che la Juventus vorrebbe dei nostri giocatori e noi alcuni dei loro. Su Aouar posso dire che è un nostro giocatore, importante. Giocatori così possono farci vincere, penso alla gara col Lipsia, è stato l'artefice di quella vittoria”.



LA STRATEGIA – Al di là delle frasi di circostanza, come confermato dallo stesso Jean-Michel Aulas negli scorsi giorni, Aouar è un obiettivo concreto della Juve. Anzi, strada facendo si è trasformato nella alternativa principale alle prime scelte Paul Pogba e Sandro Tonali. Per quanto il prezzo sia tutt'altro dei tipici piani B, ormai l'asta al rialzo da parte del Lione difficilmente vedrà una base inferiore ai 60-70 milioni. E la sensazione è che Aouar li valga tutti. Aspettando l'esame diretto, quello che da sempre viene tenuto in maggiore considerazione dagli uomini mercato bianconeri. Prima pericolo numero uno, poi obiettivo: la strada in alcuni casi è stata piuttosto breve.