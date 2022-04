Non più bella e frizzante ma cattiva e pragmatica, Inzaghi cambia l'Inter per arrivare allo scudetto. È quanto scrive il Corriere della Sera.



“Il Milan, frenando con il Bologna, ha solo 4 punti di vantaggio e una gara in più, la vittoria contro la Juventus ha dato una nuova dimensione all’Inter nella corsa al titolo. La squadra frizzante, leggera nella testa e nel gioco del girone d’andata ha lasciato spazio a una più cattiva, capace di far sua una partita sporca. Una rivoluzione necessaria per continuare a sperare nello scudetto e vincerlo”.