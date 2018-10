Luis Alberto è un mistero. Come riporta il Messaggero, se dallo spagnolo ci si aspettava una risposta di carattere dopo la prestazione incolore nel derby, saltare la ripresa non è certo quella attesa. Nella giornata di ieri si è presentato dolorante, non avrebbe specificato dove, non sarebbe stato visitato dai medici. E l'improvvisa pubalgia di cui parlano tutti? Nessuna seduta, anche in quel caso i medici lo avevano saputo durante un'intervista.



MAL DI PANCIA - Difficile dire se il mal di pancia di Luis Alberto sia dovuto al no di Lotito al Siviglia (ha dovuto rinunciare a 4 milioni di ingaggio, e maggior visibilità in patria per la Nazionale). Di certo ora vorrebbe un adeguamento stile Milinkovic e Immobile. La società lo ha promesso entro Natale, giura che arriverà, al di là delle prestazioni di inizio stagione.