Proseguono le misure di contenimento del Covid-19: dopo le quattro regioni in zona rossa (Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta e Calabria) e le due in zona arancione (Puglia e Sicilia), il Governo prepara nuove strette.



Il presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, ha infatti dichiarato: "Il Ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l'esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell'Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni - Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana - nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì".