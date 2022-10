Aleksandar Mitrovic ha rilasciato un’intervista a Gazzetta.it dove ha parlato soprattutto del suo connazionale, collega e amico Dušan Vlahović: “Abbiamo un gran feeling e ci aiutiamo a vicenda”. Tra i temi emersi però, l’attaccante del Fulham, al momento a quota 7 reti in Premier League, ha svelato un retroscena di mercato: “In passato sono stato vicino alla Roma“, ha raccontato, senza scendere nei dettagli. Poi, sul futuro, lascia uno spiraglio aperto: “In Inghilterra mi trovo benissimo, ma mai dire mai per il futuro. Oltre che per i giallorossi, ho un debole per il Napoli“.