Oggi è stato il giorno dell'ultimo appuntamento con la simulazione della prima prova maturità 2019, l'ultima data utile, per gli studenti delle scuole superiori, per prendere dimestichezza con le tracce del Miur. La simulazione d'esame del 26 marzo è da intendersi come un'occasione che il Ministero ha fornito agli studenti per capire quali saranno le novità della maturità 2019. Ma diamo un'occhiata alle tracce. Per l'analisi del testo il Miur propone Montale e Pirandello; per le tracce del testo argomentativo, invece, c'è un tema sull'intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana, il made in Italy e l'eredità della prima guerra mondiale; infine, per le tracce d'attualità, i temi sono la nostalgia, le ferrovie e il viaggio. Tanti ragazzi, oggi, hanno affrontato queste prove. E tanti altri se ne sono interessati, anche chi magari dovrà affrontare la maturità non quest'anno, ma nel 2020. Fra di loro, ci sono sicuramente tanti calciatori, magari anche giovani professionisti. Come Gianluigi Donnarumma, che dopo aver fallito l'appuntamento nel 2017, riuscì a diplomarsi nel 2018.