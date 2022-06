Via vai sul mercato a centrocampo dell'Inter. In arrivo c'è Henrikh Mkhitaryan. Il nazionale armeno (classe 1989 ex Arsenal, Manchester United e Borussia Dortmund) è in scadenza di contratto a fine mese e si svincola a parametro zero, libero di firmare un biennale fino a giugno 2024 con i nerazzurri. Che nello stesso reparto ha già salutato (con la stessa formula) l'uruguaiano Matias Vecino, 31 anni il prossimo 24 agosto.



IN USCITA - Il prossimo sul piede di partenza è Arturo Vidal. Il nazionale cileno (classe 1987 ex Barcellona, Bayern Monaco e Juventus) è in trattativa per rescindere il contratto con l'Inter, per poi accettare il biennale che gli ha offerto il club brasiliano del Flamengo. Senza dimenticare l'italiano Stefano Sensi, di rientro dal prestito alla Sampdoria e nel mirino del Monza neo-promosso in Serie A.