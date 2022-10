Il vecchio, maturato dal 2019 al 2021 nella Roma,: palla di Mkhitaryan a cercare il bosniaco e poi tutti ad abbracciare Henrikh e Edin. Il tempo è passato per entrambi, adesso le carte di identità dicono rispettivamente 33 e 36 anni, ma, con assist e doppietta vincente. E dire che sono due riserve.In realtà, l'infortunio che ha colpitoa fine agosto ha regalato anella formazione titolare accanto a Lautaro, mentre Calhanoglu, che ha sofferto di un problema analogo poco dopo, è riuscito a rientrare prima., contro l'Udinese, partita da dimenticare terminata dopo mezz'ora a causa di quel cartellino giallo che il suo allenatore tanto teme.Da riserva, invece, Mkhitaryan si tiene sempre sopra questa notevole percentuale nel cercare e trovare i compagni. E ieri è arrivato anche il primo vincente.: turnover, infortunio di Calhanoglu, indisponibilità di Brozovic.(non di poco: Europa e Conference League in bacheca)in ogni caso in serate come quella vittoriosa vissuta contro il Barcellona, quando, poi rimasto in campo per tutta la partita. Soluzione, questa, r. E, a ben guardare, anche per una decina di minuti a Lecce, nella prima giornata di campionato, quando ad uscire era stato Brozovic.Quindi sì, in teoria(contro il Torino). Nelle altre quattro occasioni, ha rilevato due volte Asllani, una Barella e, appunto, una Brozovic.