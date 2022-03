Con un post sui social Mkhitaryan ha annunciato che lascerà la nazionale dell'Armenia. Il centrocampista della Roma, in odore di rinnovo, si concentrerà quindi solo sulla squadra di club. "Cari amici - inizia Miki -, ricordo che quando ho indossato per la prima volta la maglia della mia nazionale, è stato in un'amichevole contro Panama, e il mio primo gol per la mia nazione, in una partita di qualificazione ai Mondiali contro l'Estonia. Volevo vincere, non importa quanto sarebbe stato difficile. Dopo 95 presenze in nazionale, duro lavoro, passione e alti e bassi senza precedenti lungo il viaggio in rappresentanza del mio Paese sul campo, ho preso la decisione di ritirarmi dalla mia carriera internazionale con la Nazionale armena. Ho preso questa decisione dopo la mia ultima partita contro la Germania a novembre. Penso che sia il momento giusto. Ho dato tutto quello che potevo dare alla mia Nazionale. Per i prossimi anni sarò quindi completamente concentrato sulla mia carriera da club", scrive ancora l'ex capitano armeno.