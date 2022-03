Tammy Abraham è ormai unanimemente riconosciuto come un grande colpo di mercato, a segno 8 volte nelle ultime 10 partite di serie A. Sette di questi gol sono arrivati nelle ultime 5 trasferte, sei nel solo 2022. Numeri che lo collocano al primo posto nella classifica cannonieri dell’anno solare (è quarto invece in quella dall’inizio del torneo). La personalità di voler calciare il rigore a Sassuolo, sottraendolo ad Oliveira (in forte dubbio per sabato), bissato da quello a La Spezia al 99′. Diciannove i gol finora, come lui al primo anno finora solo Batistuta e Montella nella Roma come riporta il Messaggero.