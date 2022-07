Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan è stato intervistato da Dazn nello speciale prestagione 'Inside Inter'.



FAMIGLIA - "Lukaku, Dzeko e Darmian, miei ex compagni, mi avevano parlato tanto di questo gruppo. Mi sono sentito bene dal primo giorno, parte di una famiglia".



LA ROMA - "Mi è spiaciuto lasciare la Roma, lì ho vissuto tre anni belli e ho vinto una Conference. Però, tutti sanno che il calcio cambia veloce e a 33 anni voglio ancora vincere".



MOURINHO VOLEVA TENERMI - "Mou non voleva l'addio? Sì, è vero. Non solo lui, ma anche la società. Alla fine non siamo riusciti a trovare un accordo, quindi ho preso la decisione di andare via. E' stato un bene per me e per la Roma perché ora hanno preso Dybala, sono molto contento per loro".



LUKAKU - "Abbiamo trascorso sei mesi belli al Manchester United, ci capivamo bene in campo e succederà anche qui. L'ho ritrovato più forte".