Nulla di fatto. Salvo sorprese Andrea Pinamonti, il prossimo anno, non giocherà con la Salernitana. Il sogno del patron Iervolino di regalare a Nicola un attacco formato da Federico Bonazzoli più l'ex attaccante dell'Empoli resterà nel cassetto, per il prodotto del settore giovanile nerazzurro ci sarà un nuova sfida, ma non avrà i colori granata. Una scelta legata alle ambizioni personali, che cambia i piani dell'Inter, che avrebbe incassato i 20 milioni di euro richiesti. Un no che rallenta il mercato di Marotta, che prima di completare la rosa deve lavorare in uscita.



STAND BY - Pinamonti resta sul mercato, per lui al momento restano tre le opzioni sul tavolo. Il Sassuolo, che deve sostituire Scamacca, il Monza e l'Atalanta, a caccia di rinforzi in attacco. Le ultime due sono le più gradite, ma né Galliani né Percassi-Pagliuca vogliono spendere la cifra chiesta dall'Inter. Si aspettano un prezzo più basso, uno sconto, soprattutto con l'avvicinarsi dell'1 settembre. Insomma, dopo il no alla Salernitana, tutto è tornato in stand by. Bloccando il mercato in entrata dell'Inter.