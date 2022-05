Mkhitaryan è l’uomo in più di Mourinho. Lo Special One lo considera un giocatore fondamentale e spera nel suo recupero per la finale. Intanto il giocatore sta lavorando per recuperare in vista della finale di Tirana dopo le lesione muscolare. Buone le possibilità che l'armeno sia in campo il 25 maggio. E subito dopo firmerà il prolungamento, probabilmente biennale ma a cifre inferiori rispetto all’attuale stipendio. Miki con la sua famiglia si trova bene a Roma, il rinnovo dovrebbe essere una formalità in virtù delle parole del tecnico di qualche settimana fa: «Io voglio che resti, lui anche e la proprietà vuole che rimanga».