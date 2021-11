Dall'Armenia al Borussia Dortmund fino ai suoi piani per il futuro: il giallorossoha rilasciato una lunga intervista al canale tedesco Sport1 prima di Armenia-Germania, gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Le sue dichiarazioni:"Sarebbe stato un grande sogno diventato realtà. Abbiamo avuto una possibilità, ma l'abbiamo sprecata. Abbiamo molti giovani giocatori bravi e spero che un giorno riusciranno a realizzare il nostro grande sogno e renderanno orgogliosi i cittadini del nostro paese"."È totalmente una partita speciale per me. In Germania sono diventato il calciatore che sono oggi. Non vedo davvero l'ora di giocare. Queste partite ci aiutano a progredire come squadra. I tedeschi ti insegnano con forza dove migliorare. Abbiamo perso tutte le ultime quattro partite contro la Germania. Vogliamo rendere possibile l'impossibile, nonostante tutto"."Certo, è ancora una delle più forti d'Europa. Abbiamo giocato contro i tedeschi due mesi fa, la qualità della squadra è incredibile. Secondo me, è una delle squadre favorite per vincere il Mondiale in Qatar. Conosco molti giocatori del Borussia Dortmund: Hummels, Gündogan, Reus e Ginter. Hanno anche molti giocatori giovani che sono incredibili"."Ho visto giocare Musiala, è già ai massimi livelli. Mi piace molto anche Wirtz. I ragazzi sono fantastici, hanno grandi carriere davanti. Ma non sono sorpreso che continuino ad emergere questi talenti. I tedeschi hanno sempre fatto un buon lavoro giovanile"."Sono ancora in contatto con la Germania. Non dimenticherò mai il tempo trascorso lì, che per me è stato il periodo più bello come calciatore"."È stato un grande passo per me. Sono ancora grato a Jürgen Klopp, alla squadra e ai miei ex compagni di squadra per avermi supportato. Mi hanno reso il calciatore che sono oggi, i tre anni lì sono stati speciali. Una cosa è certa: un giorno tornerò a Dortmund, non so se da giocatore, ma sicuramente da spettatore"."Giocare a Dortmund è un sogno per ogni giocatore. Il Muro Giallo è pazzesco, mi sono divertito settimana dopo settimana. Ancora oggi i miei compagni di squadra in Nazionale e alla Roma mi chiedono com'è giocare davanti ad 81000 persone. Sono molto orgoglioso di far parte della storia del BVB"."Per quanto mi riguarda il più a lungo possibile, ma dipende da molti fattori. A quell'età non è più così facile prendersi cura del proprio corpo. La mia testa mi dice: puoi gestire facilmente cinque o sei anni. Spero che anche il mio corpo possa farlo ma so che non mi resta così tanto tempo, quindi mi godo ogni secondo e assorbo tutto. Un giorno, purtroppo, finirà".