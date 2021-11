È in corso in queste ore a Roma l'assemblea dell' Italian Association of Football Agents (IAFA), presso il circolo della Marina Militare Caio Duilio, dove tra gli altri è presente Mino Raiola in qualità di presidente onorario. Il procuratore, rappresentante di Mkhitaryan, ha risposto a una domanda riguardo l'armeno e il suo possibile futuro lontano da Roma a gennaio: "Dovete chiamare la Roma. Io sono qui per l’associazione. Non sono qui per fare il mercato".