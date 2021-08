Un derby tra ex romanisti sembra profilarsi all'orizzonte per la panchina dell'Atlanta United.



La franchigia del campionato statunitense, sulle tracce di un nuovo allenatore, starebbe meditando su due profili in particolare: quello del portoghese Paulo Fonseca e quello dell'ex centrocampista Francesco Moriero.



A spingere quest'ultimo verso gli States, dopo le esperienze in Albania, è il suo procuratore Alessio Sundas: "Da un po' di tempo ormai siamo in contatto con la dirigenza dell'Atlanta - racconta l'agente a Calciomercato.com - che è alla ricerca del suo nuovo tecnico. Riteniamo che per esperienza e carisma Francesco possa essere l'uomo giusto che fa per loro. Checco è stato un grande giocatore, con un passato di primo piano alle spalle. E anche da allenatore ha un curriculum importante. Nel soccer americano saprebbe portare il suo contributo, facendo crescere ulteriormente un movimento da anni in costante ascesa, coinvolgendo ancora di più i tanti italo-americani che già lo seguono".