Dire che fra leci sia una stella che brilla più delle altre potrebbe sembrare un ossimoro, ma la doppietta segnata dacontro la Corea del Sud che ha rilanciato il percorso delai Mondiali di Qatar 2022 ha acceso ancor più, se mai ce ne fosse bisogno, i riflettori su questo centrocampista offensivo/trequartista/attaccante0 che colleziona, di partita in partita sempre più estimatori., la capitale del Ghana dove la madre ha una sorta di negozio di alimentari a cielo aperto, letteralmente, nel mercato più grande della zona. Mohamed viene cresciuto da Mariama, la madre e dalla nonna, che gli permettono di non lavorare in negozio fin da piccolo di passare il tempo giocando, sì anche a calcio, con gli amici. È quello che gli consente di essere visto da(diritto a sognare) in cui Kudus approdò a 12 anni. Fu la svolta.Nel corso degli anni lae fra questi spicca quello con il, società danese che gioca, non a caso nel "Right to Dream park". È il trampolino giusto per l'Europa e Kudus lo coglie nel 2018. Qui inizia a cambiare il suo stile di gioco, passando da attaccante a mezzala iniziando a conquistare gli scout di mezza Europa. Nel 2020 lo voleva anche il Manchester City di Pep Guardiola, ma a spuntarla fnon più promuovere e valorizzare i talenti costruiti in casa, ma integrarli con colpi di prospettiva da tutto il mondo.Quest'anno, giocando un po' da punta e un po' da trequartista ha collezionato 10 gol e 2 assist in 21 partite, e anche nella pesante sconfitta per 6-1 coldi Champions League fu l'unico a trovare il gol.che lo stanno seguendo acnhe in questi Mondiali. La doppietta di oggi contro la Corea del Sud frutto di una prestazione a tutto campo non aiuterà però le squadre italiane. L