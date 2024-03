Modena-Bari: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo la sosta latorna in campo per il turno di Pasquetta, valido per la. Ad inaugurare il programma sarà, lunch match che si giocaallo stadio 'Braglia' di Modena con calcio d'inizio previsto. Canarini a 37 punti ed esattamente divisi tra ambizioni playoff ed incubo playout; i galletti, in piena crisi, si ritrovano a quota 34 ad appena +2 sulla Ternana, prima squadra che disputerebbe lo spareggio per restare in cadetteria.Modena-Bari sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport (252) e visibile su DAZN scaricando l'app su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure console PlayStation e XBox. La partita tra Modena e Bari, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming su NOW, sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su cellulari o tablet e su NOW.

Bianco pronto ad affidarsi alla coppia d'attacco Gliozzi-Abiuso, con Santoro e Corrado esterni e Magnino-Gerli-Palumbo trio di centrocampo, mentre a protezione di Seculin pronta la linea a 3 formata da Riccio, Zaro e Cauz. Iachini dovrebbe scegliere Morachioli e Puscas di punta, Pucino e Dorval agiranno a tutta fascia e Benali in regia con ai suoi lati Maita e Sibilli.