Lunga intervista per l'attaccante del Modena Davide Diaw ai taccuini de IL Resto del Carlino: "Quest’estate il Modena si è fatto avanti, ma la trattativa non è stata rapida. Sicuramente mi sarebbe piaciuto restare a Monza perché giocare in Serie A è il sogno di tutti, ma quando ho saputo che il Modena mi voleva ho scelto e poi le due società hanno dovuto trovare la quadra"