Grandi manovre in casa Modena per rinforzare il reparto avanzato in vista del ritorno in Serie B.



Dopo aver concluso l'acquisto dello svincolato Diego Falcinelli, il cui contratto biennale è stato depositato ieri in Lega, adesso i canarini si gettano alla ricerca di chi gli farà da spalla. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Davide Diaw, 30enne di proprietà del Monza ma reduce dal prestito al Varese.



Le probabilità che l'ex Cittadella possa restare in Brianza sono basse ma su di lui è forte anche il pressing del Bari. Ecco perché il Modena vaglia anche piste alternative, come quella che porta dalle parti di Gabriele Moncini, in uscita dal Benevento.



Lo scrive Tuttosport.