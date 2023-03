La notizia, nell'aria da diverse settimane, è diventata ufficiale nelle scorse ore: la lunga storia d'amore tra il Modena e Riccardo Gagno proseguirà almeno per altre tre stagioni.



Il club emiliano e il portiere veneto hanno infatti trovato l'accordo per prolungare fino al giugno 2026 il contratto che li lega dal 2019.



A darne notizia è stata la stessa società gialloblù con una nota comparsa sui propri canali ufficiali: "Lo si può già dire: Riccardo Gagno è già nella storia del Modena, ma deve scrivere ancora tante pagine. Riccardo ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva".



"Il prolungamento di Gagno - prosegue il comunicato - è una soddisfazione per il presidente Carlo Rivetti, lo staff tecnico e dirigenziale gialloblù. Riccardo è arrivato alla corte canarina nell’annata 2019/2020, il giocatore fu prelevato dal club di viale Monte Kosica in un’operazione che coinvolse Ternana e Brescia squadre in cui Gagno ha militato in passato. Nella sua avventura gialloblù il portiere di Montebelluna ha collezionato 130 presenze totali nei campionati di serie B, C, Super Coppa e Coppa Italia".