Il Modena comunica di aver ceduto a titolo definito alla Triestina l'attaccante Mattia Minesso, classe 1990 ex Pisa e Perugia. Stesso percorso per il difensore Matteo Ciofani. Arrivano a Trieste anche il portiere Eugenio Lamanna dal Monza e lo svincolato Luca Paganini (ex Frosinone, Lecce e Ascoli).