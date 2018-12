Luka Modric può festeggiare due volte. Secondo quanto riferito dal Daily Mirror in Inghilterra nel giorno in cui è arrivata la certezza della vittoria per il Pallone d'Oro 2018 per il centrocampista croato del Real Madrid è arrivata un'altra buona notizia. Modric è stato infatti assolto nel processo in Croazia dove era indagato, insieme al difensore del Liverpool Dejan Lovren.



Il processo vede coinvolto principalmente l'ex dirigente della Dinamo Zagabria, Zdravko Mamic accusato di corruzione e abuso di ufficio anche per il suo trasferimento al Tottenham. Per questo Modric rischiava 5 anni di carcere, ma è stato scagionato ieri sera da ogni accusa.



"Il tribunale della contea di Zagabria ha respinto l'appello del procuratore e ha confermato la decisione di prima istanza che confermava il fatto che non c'era un livello sufficiente di prove per sollevare un'accusa contro Modric" ha riferito il portavoce della corte croata, Kresimir Devcic.