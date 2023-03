Luka Modric sta vivendo un presente da protagonista nel Real Madrid, ma questo non gli garantisce un futuro certo nel club della capitale spagnola. Ne ha parlato lo stesso centrocampista in conferenza stampa dal ritiro della Croazia: "Il mio desiderio è noto, voglio rimanere al Real Madrid. Tutto il resto sono solo voci e supposizioni. Ripeto per la centesima volta, credo e spero di poter proseguire nel Real Madrid".