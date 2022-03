"La guerra è inutile e spero finisca prima possibile; spero, inoltre, che si raggiunga un accordo fra i leader di Russia e Ucraina. Io ho vissuto la guerra e non mi piace vedere queste immagini in tv, è un peccato per tutti. Sta succedendo vicino a noi ed è terribile, spero finisca prima possibile". Come riporta l'Ansa, parla così il croato Luka Modric, Pallone d'Oro del 2018 e centrocampista del Real Madrid, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ottavo di ritorno della Champions contro il PSG.