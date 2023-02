Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool: "Non ho ancora parlato con il club di questo. Siamo allo stesso punto dell'anno scorso in questo periodo. Sono molto calmo, questo è ciò che posso dire. È noioso che mi chiediate ogni volta del rinnovo perché dico sempre la stessa cosa: mi sento bene e voglio restare al Real Madrid. Devo parlare con la società, vedere cosa ne pensano loro e vedremo. Voglio proseguire qui perché lo merito, non perché mi sia dovuto, non mi hanno mai regalato niente in vita mia e non sarà così adesso. Indipendentemente da ciò che accadrà, niente cambierà il mio rapporto con il Real Madrid, che qualunque cosa succeda sarà il club della mia vita. Darò il massimo, come sempre, per meritarmi di restare qui. E basta, non posso fare di più. Con il club ho un ottimo rapporto e non cambierà. Proprio come anno scorso, non c'è fretta, ci sono molte sfide davanti e io sono concentrato sul campo, voglio fare bene e tornare al mio livello. Vedremo cosa succederà".