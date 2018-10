Nella lunga intervista a France Football che lo ha visto protagonista, Luka Modric ha parlato anche di chi dovrebbe vincere il Pallone d'Oro e delle partite che ricorda con più piacere: "Per me Varane, Griezmann, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Messi sono in lizza per vincere. Le gare da ricordare? Il 4-1 in finale di Champions contro la Juventus, un anno e mezzo fa. Ricordo anche il 3-1 contro il Barcellona in Supercoppa, così come il 3-0 rifilato all'Argentina nell'ultimo Mondiale".