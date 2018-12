non ci sta e ribatte perentoriamente, dalle pagine di Sportske Novotski a chi ha criticato l'assegnazione al centrocampista croato dell'ultimo. Nello specifico, ecco la replica all'allenatore dell'Atletico Madrid: "Coglie ogni occasione per insinuare situazioni che non sono reali, per giustificare i trionfi del Real Madrid. Ho grande rispetto per Simeone e tutto ciò che ha fatto con l'Atletico, ho grande rispetto per i suoi giocatori, i suoi fan e il grande club che è l'Atlético Madrid. Quando hanno vinto, ci siamo congratulati con loro sinceramente e abbiamo accettato la sconfitta con sportività. Non è giusto o corretto che i nostri successi, tra cui due finali di Champions League vinte contro l'Atletico, siano una tesi populista costante sui favoritismi del Real Madrid".Sulla vittoria del premio di France Football: "Cristiano Ronaldo e Messi sono due fenomeni che hanno dominato il gioco per dieci anni.. Non è né giusto per i giocatori, né per gli elettori, né per quelli che sono stati nominati tra i migliori negli ultimi dieci anni. Non è giusto per il calcio o per i fan".Sulle critiche di Ronaldo allo spogliatoio del Real: "La mia impressione personale è che ha passato nove anni nel Real Madrid in cui, tra le altre cose, ha vinto quattro Palloni d'Oro e non puoi vincere se non sei in pace e in armonia con l'ambiente. Sono a Madrid da sei anni e mezzo e posso dire che siamo un buon gruppo, persone mature e giocatori di qualità, con un'atmosfera eccellente. Naturalmente, ci sono giorni migliori e peggiori, ma la forza del gruppo non è discutibile. Se non fosse così, non vinceremo tutti questi trofei, né come squadra né individualmente".