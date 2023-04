Intervistato dai colleghi di Report nell'ambito della puntata speciale su Calciopoli, l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha svelato un dettaglio relativo alle intercettazioni svolte nei suoi confronti. "Incontrai Berlusconi e mi disse: guarda ci sono delle intercettazioni che però non c’è niente di penale... per cui il problema non si pone".

- È vero che Berlusconi le disse anche che lei era intercettato?



- Sì, mi disse: guarda ci sono delle intercettazioni che però non c’è niente di penale… per cui il problema non si pone.#Report pic.twitter.com/47KpKkkahN — Report (@reportrai3) April 17, 2023