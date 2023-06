Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato a LaPresse concedendo il suo ricordo di Silvio Berlusconi, ex-presidente del Milan e del Monza morto oggi all'età di 86 anni. Rivale storico, è stato anche vicino all'unirsi al Milan.



CHE PERDITA - "È una perdita incredibile per l'Italia, ha fatto il bene sia dal lato politico che sportivo. La sua sarà una mancanza molto grave".



RETROSCENA MERCATO - "Ho avuto il piacere di essere richiesto da lui. Mi invitò a Palazzo Grazioli e non sapevo che mi volesse portare al Milan. Fu un colloquio cordiale di un paio di ore per parlare di come gestire la squadra".



TECNICA - "Era un uomo a cui piaceva la tecnica, più che la prestanza fisica. Gli piacevano i giocatori dai piedi dolci e sensibili. E' una perdita incommensurabile".



MONZA - "Con il Monza poi ha fatto l'ultima impresa, l'ultima perla di una attività calcistica che porta il nome di Berlusconi e di Adriano Galliani. Una coppia indissolubile".