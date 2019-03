Moggi spara a zero sulla corsa Champions, e incorona la Lazio. La squadra di Inzaghi dopo il pareggio contro la Fiorentina sembra aver perso terreno sulle altre contendenti per il quarto posto, ma l'ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ai microfoni di Radio Radio, non sembra d'accordo: "Come organizzazione sicuramente la Lazio merita di più la Champions. I biancocelesti hanno un presidente sempre attivo, hanno un ds, Tare, che è uno dei migliori del nostro campionato. Hanno una buona squadra. Il peso politico potrebbe essere più della Roma che della Lazio, però sicuramente entrambe saranno in lizza per tentare di andare in Champions o in Europa League".