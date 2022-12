Luciano Moggi ha rilasciato delle dichiarazioni durante l'assemblea degli azionisti della Juventus. Queste le sue parole sullo Scudetto del 2001: "È un epiteto dato alla Juventus "Vince perché ruba", ma non è vero perché ha sempre vinto sul campo e non ha mai rubato niente a nessuno. Forse hanno rubato qualcosa a noi, come nel diluvio di Perugia. Ce l’hanno rubato l'anno dopo (stagione 2000/2001, ndr), quando la Roma vinse il campionato e il presidente del CONI cambiò le regole in corsa facendo giocare Nakata a Torino che decise la partita facendo un gol. Vi dico poi per i passaporti visto che sento qualche parola: si canta fratelli d'Italia, poi il team manager della Nazionale è quello che ha falsificato il passaporto di Recoba. L’Italia è questa".