Una stima mai nascosta quella dinei confronti di Claudio Lotito. L’ex direttore generale della Juventus in un evento a Giffoni Valle Piana non ha perso l’occasione per parlare del presidente biancoceleste: “Lui mio erede? No, l’ho conosciuto quando ero amministratore della Roma e lui era fidanzato con la figlia di Gianni Mezzaroma che poi ha sposato.Riuscire a ottenere anche a Salerno gli stessi risultati è impossibile. In granata può piazzare qualche giocatore della Lazio e valorizzarlo, ma può essere un qualcosa che va bene anche alla Salernitana. Sono favorevole alla multiproprietà, per me è l’anima del settore giovanile, può valorizzare i giocatori e permettere alla squadra di fare un bel campionato, restituendo alla Lazio giocatori ‘fatti’”.