Luciano Moggi a TuttoJuve: “Mino era una persona molto intelligente, più di quelle che lo chiamavano 'pizzaiolo' in senso dispregiativo. Ha faticato molto per avere successo, nessuno gli ha regalato nulla. L'ho visto crescere come procuratore, ma prima ancora come uomo. Non si può morire così giovane, mancherà tantissimo al mondo del calcio”.