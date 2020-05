Luciano Moggi ha provato a placare le polemiche che, dopo la scomparsa di Gigi Simoni, hanno coinvolto anche la Juventus. Il rapporto tra i bianconeri e l'Inter, all'epoca in cui l'allenatore sedeva sulla panchina nerazzurra, erano ancor più tesi di oggi, ma l'ex dirigente juventino ha svelato un retroscena che lo riguarda, come pubblicato su Twitter: "Fui io a suggerire a Moratti di ingaggiare Gigi Simoni all'Inter. Ho fatto molto più io per Simoni che non quelli che adesso lo piangono. Perché per molti è più facile parlare che fare del bene in maniera concreta".