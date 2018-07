Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è intervenuto a Tele7Gold parlando dell'affare Cristiano Ronaldo: "Ha fatto le visite mediche in Germania, a Monaco di Baviera. Ha già firmato con la Juventus. E' il mio pensiero dopo aver parlato con alcune persone importanti".



SUL 2003 - "Mi arrivò una segnalazione e mandai Di Marzio a vederlo. Era un ragazzino di 18 anni, ma mi impressionò per la maturità, nelle scelte e con i compagni. Forte e altruista. In mezza giornata feci il contratto. Lo presi, poi purtroppo Salas rifiutò il trasferimento perchè voleva tornare al River Plate. Lui era già a Torino. Non c'era modo di fare altro, la Fiat era in crisi e più di così una scommessa non si poteva pagare: offrii 5 milioni più Salas. Era quello il momento per prenderlo, oggi no: a 34 anni non prenderei nessuno per rinforzarmi".