Luciano Moggi, ex dg della Juve, ha parlato a Radio Bianconera della lotta scudetto tra Inter e Juve: "Malumori tra big e allenatore? Può essere, ma non essendo nello spogliatoio non posso saperlo. Per ora sono chiacchiere da bar, Sarri è un buon allenatore. Fino a quando ci sarà Sarri bisognerà difenderlo a spada tratta per evitare che il campionato non lo vinca l’Inter. Sarebbe una cosa che gli farebbe montare molto la testa e noi per un anno saremmo sottoposti alle critiche anche per la scelta dell’allenatore, visto che loro hanno preso Conte e noi Sarri”.