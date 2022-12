Protagonista inatteso dell'ultima assemblea della Juventus, Luciano Moggi, che di fronte ai presenti ha inscenato un vero e proprio show. A descrivere l'accaduto, la Stampa, che descrive senza mezze misure l'imbarazzante siparietto in cui proprio Moggi ha ringraziato pubblicamente Andrea Agnelli per la gestione, nonostante l'indagine della procura in corso.



«la Giustizia sportiva e ordinaria chiedono conto al club di operazioni non chiare. E ci fermiamo qui, non è tema da bar sport. Ma proprio per questo ci pare che di tutto la Juventus avesse bisogno tranne che di una rispolverata stonata e sguaiata di Calciopoli da parte di un signore che dalla vicenda ne è uscito triturato».