La Russia smentisce l'ipotesi di un colpo di stato in Moldavia messo in atto tramite la partita di giovedì (Conference League) tra Sheriff Tiraspol e Partizan. Maria Zakharova, portavoce del Ministro degli Esteri russo, respinge le accuse: "Sono false informazioni che utilizzano il mito della minaccia russa per distrarre i cittadini moldavi dai problemi interni, causati principalmente dal fallimento della politica socio-economica dell'attuale amministrazione, e per rafforzare la lotta contro dissenso e oppositori. Respingiamo categoricamente le insinuazioni. Sono informazioni totalmente infondate".