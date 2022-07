Nahuel Molina si appresta a lasciare l'Italia e il campionato di Serie A. L'esterno argentino classe '98 ha abbandonato in queste ore il ritiro dell'Udinese dopo che il club friulano ha raggiunto un'intesa totale per la cessione a titolo definitivo - per circa 30 milioni di euro, bonus compresi - all'Atletico Madrid. Nella giornata di lunedì Molina si recherà a Madrid per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà alla squadra allenata da Simeone per le prossime stagioni.



Nell'ambito di questa operazione, il connazionale Nehuen Perez diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell'Udinese - sarà valutato circa 10 milioni - dopo l'ultima stagione trascorsa in Friuli con la formula del prestito.