"L'interesse della Juve e dei grandi club fa piacere, ma adesso non ci penso e sono concentrato sul finale di campionato con l'Udinese". Non si è sbilanciato più di tanto Nahuel Molina, quando ha risposto a una domanda sul possibile trasferimento dai bianconeri friulani a quelli piemontesi durante un'intervista a Tuttosport. Parole che confermano però come a Torino stiano pensando effettivamente all'argentino, protagonista di una stagione da protagonista con già sette gol e quattro assist per i compagni.



RICHIESTA UDINESE - A Udine sono abituati a scoprire e lanciare poi i talenti. Lo hanno fatto di recente anche con Rodrigo de Paul, passato la scorsa estate all'Atletico Madrid. Proprio i Colchoneros, oltre alla Juve, stanno seguendo ora Molina, per cui la famiglia Pozzo chiede non meno di 30 milioni di euro ed è disposta ad aspettare anche un altro anno pur di ottenere quella cifra.



PIANO JUVE - Nessuna fretta, quindi, proprio come per la Juve. Visto il recente rinnovo (automatico) del contratto di Cuadrado, dalle parti della Continassa non stanno programmando un investimento sulla fascia destra per l'immediato ma - a meno di cessioni a oggi non in programma - più per l'estate 2023. Quando Molina avrà avuto tempo e modo per dimostrare ancora di più il suo valore. E, magari, avrà giocato anche un Mondiale da protagonista in Qatar con la sua Argentina.