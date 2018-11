Ennesima impresa di Francesco Molinari, che vince la Race to Dubai e diventa il primo italiano nella storia del golf ad aggiudicarsi la palma di miglior giocatore europeo. Il golfista piemontese ha superato la concorrenza di Tommy Fleetwood - re della money list 2017 e protagonista insieme all'azzurro dell'euro-trionfo in Ryder Cup - e conquistato l'ennesimo traguardo di un anno indimenticabile con il successo nel Dp Tour Championship, ultimo atto dello European Tour, torneo delle Rolex Series ancora in corso. Nel 2018 Molinaria ha conquistato: BMW PGA Championship, Quicken Loans National e The Open Championship. Oltre alla sua terza Ryder Cup.