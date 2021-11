. Quelle di. Quelle che sognano la vittoria, lo sgambetto ai cugini, l'andare a +10 o l'accorciare a -4. Vincere per gli sfottò, che durano almeno un girone, vincere per prendersi la supremazia cittadina, sempre per un giro. Stessi obiettivi, colori diversi: rossonerazzurri. Sognare l'ennesimo gol di Ibra in un derby, oppure quello del grande ex Calhanoglu. Molti sogni per le strade, insomma. Che poi è anche il titolo di un film. Dove il derby di Milano compare.. Marioe Annasono i protagonisti del dramma ambientato a Milano, dove il regista, Mario, inserisce un derby, quello della stagione 46/47, vinto dai rossoneri per 2-1 grazie ai gol. Il primo derby cinematografico, con Milan e Inter che hanno stuzzicato la fantasia di sceneggiatori e registi.Il Milan, per esempio, finisce anche in un film del Maestro, 1990, con un murales rappresentate la squadra diche compare in una festa; l'Inter, invece, viene nominata da, in, il ragazzo che 'crede nelle rovesciate di Bonimba'. Per non parlare poi dei polizieschi italiani: Gastone, ladro in, ha lo stemma delsulla borsa; mentre insi vede la curva nerazzurra nel pareggio contro la, che diede l'aritmetica del dodicesimo scudetto ai nerazzurri.Poi la maglia diperché "quella di Ronaldo era finita", il tifosocontro i giallorossi in due occasioni a distanza di 10 anni, per non parlare della rivalità raccontata da Abatantuono dal punto di vista del milanista e del milanista con figlio interista. Una sfida da film, insomma. Quella che vogliono tutti gli appassionati di calcio.