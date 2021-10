"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Non lo è mai stato, sin dagli inizi in Inghilterra nel corso della metà del secolo scorso:. Il calcio è una delle cose più belle del mondo,fortunatamente, ogni tanto, qualche episodio in giro per il mondo ci ricorda perché abbiamo scelto di dedicarci la vita, il lavoro e gli affetti.- Questa volta è, che, a cui aveva tramandato la passione per il pallone a scacchi:occorsosquadra di calcio argentina di cui era tifosissimo. Lo scatto, diventando presto virale sui social: un legame affettivo genitoriale che rimane indissolubile, proprio grazie all'amore per il "Santo".il padre continua ad andare,e condividere la passione che li animava nei bei tempi andati, come avveniva sempre fIl maledetto giorno nel qualedopo aver visto la partita tra San Martín de Tucumán e Libertad de Sunchales,i quattro ragazzi sono morti sul colpo.Da allora,per continuare a far sentire la propria vicinanza e proseguire quella toccante consuetudine che scandiva le loro vite, nonostante ormai l'amato figlio non ci sia più.scrivendoLacrime.​@AleDigio89