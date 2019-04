"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



Di "Wanda sexy" ne abbiamo sentito parlare spesso ultimamente, non in riferimento allo stadio Wanda Metropolitano, nuova casa dell'Atletico Madrid, ma associato alle bizze social della moglie e procuratrice di Icardi, Wanda Nara: questa volta però è proprio la casa dei Colchoneros a prendersi la ribalta delle cronache, confermando di essere un impianto particolarmente "caldo". Non solo per quanto concerne il caloroso tifo dei supporter rojiblancos, ma in merito a quanto riportato dal Mundo Deportivo: sempre di passione si tratta, ma non quella che tutti gli appassionati di calcio si aspettano da uno stadio.



WANDA PORNOGRAFICO - Già, perché il Wanda Metropolitano, nel quale ogni due settimane l'Atletico Madrid combatte per i propri tifosi, è diventato sede del set di un film pornografico: lo scandalo appreso dai sostenitori dell'Atleti è proprio legato al fatto che è stato girato un film porno nel parcheggio, il tutto in pieno giorno. Il noto produttore pornografico Torbe, nome d'arte di Ignacio Allende, ha infatti pubblicato sul proprio sito una clip a luci rosse girata laddove di solito lasciano le automobili coloro che giungono allo stadio; si legge nel testo che accompagna il video: "Una nuova puntata della serie Sex in Public. In questa occasione vi presentiamo una scena al Wanda Metropolitano di Madrid con alcuni 'problemi tecnici', Spero che questa scena folle ti piaccia". LE PROTESTE DEI TIFOSI E DEL CHOLO - I tifosi dell'Atletico Madrid si sono subito indignati per il modo in cui il loro stadio sia stato "sconsacrato", con 16 minuti di "ars amatoria" non propriamente epistolare. La "profanazione a luci rosse" ha infatti subito fatto il giro del web, provocando le proteste Colchoneros e non solo: si racconta che anche lo stesso tecnico Simeone non abbia preso benissimo l'accaduto...​



