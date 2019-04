"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Si è detto spesso cheper il modo di giocare instillato ai suoi da un maestro come Gian Piero: unache consente però agli orobici di realizzare splendide partite, dicome la qualificazione all'Europa League delle ultime due stagioni ein questa. A Bergamo però devono aver preso troppo alla lettera la definizione e hanno deciso di celebrarla in un allenamento speciale,- Già, perché, nel qualetra secchi, betoniere, mattoni, cazzuole, tegole, carriole, blocchi di calcestruzzo e impalcature. Tutto per celebrare il proprio sponsor ufficiale U-Power enotoriamente celebre per essere sede di tanti operai edili. Uno scherzo che ha ricevuto gli apprezzamenti dei social e che testimonia l'ottimo clima di una squadra e una città che sognano veramente in grande: perché@AleDigio89