"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



"Una promessa è una promessa" era il titolo di un famoso film del 1996 diretto da Brian Levant, con protagonista Arnold Schwarzenegger, nel quale un papà che trascura il figlio deve assolutamente trovare il pupazzo preferito del piccolo come regalo di Natale: qualche anno dopo la clamorosa promessa l'ha mantenuta invece Kevin Prince Boateng, che nel mercato di gennaio ha salutato il Sassuolo per raggiungere il Barcellona e ha lasciato "orfani" tanti allenatori che al Fantacalcio avevano deciso di puntare su di lui, sapendo che pur essendo centrocampista nel "listone" dei ruoli alla fine avrebbe giocato centravanti perché schierato come falso nueve dal tecnico De Zerbi.



UN FANTALLENATORE GLI MANDA L'IBAN! - Tanti bonus fino a Natale, con gol e assist ripartiti in quasi tutte le partite in cui Boateng è stato presente: poi la notizia ferale per tutti i fantallenatori, che non hanno preso affatto bene il suo trasferimento alla corte di Messi, nonostante fosse l'occasione di una carriera. In particolare, un fantallenatore di nome Renato gli aveva inviato il proprio Iban, chiedendogli di pagargli il fantacalcio visto il repentino "tradimento" in 24 ore: la risposta affermativa del ghanese non si era fatta attendere, ma nessuno pensava che sarebbe andato fino in fondo. BOATENG PAGA - Invece l'ex Milan non ha deluso le aspettative, mantenendo l'impegno: oggi ha pagato con un bonifico, pubblicando lo screenshot sulla sua pagina Instagram, e lasciando senza parole l'incredulo Renato. Una nuova frontiera per il Fantacalcio, una nuova frontiera per "Momenti Di Gioia".



@AleDigio89