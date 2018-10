"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:la società calcistica spagnola con sede nellaè infattia solo, due pareggi e due sconfitte, quattordici reti segnate e solo nove subite. L'ultimo acuto è arrivato ieri serala terza di fila, griffata dal nuovo acquistoLa vetta è vicina e- Già, perché correva la, quello delle cinque Coppe per intenderci, dopo un cammino da sogno nella competizione grazie alle reti del, poie alle idee di, figlio del compianto Johan.capace di fare innamorare i tifosi d'Europa come avrebbe fatto in seguito solamente ilcome sempre però, quando si vola troppo vicini al sole si rischia di bruciarsi. Cosa che puntualmente è avvenuta anche ai biancoazzurri,e a un passo dalo sotto la sciagurata egida dell'uomo d'affari Dmitrij- Dopoal termine della stagione 2015-2016 la squadra tornauna gioia immensa per i, come vennero definiti dalla Uefa dopo la cavalcata in Coppa. Niente è normale in quel di Vitoria: anche perché, nel fortino dell', prima dellapersa proprio contro i blaugrana. Prima del: merito anche qui di un ex bandiera catalana, il tecnicoe merito dell'argentino JonathanD'altronde, quando un club è soprannominato El Glorioso, ha il destino scritto nella propria storia.@AleDigio89