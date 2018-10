"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:E' successo da appena due settimane, malagriffata da un capolavoro di Mauroe dal, già decisivo per la qualificazione in Champions nella passata stagione contro la, entra di diritto neidel club meneghino.ha suscitato in meritoad opera del duo di commentatori formato da Riccardo Trevisani e Lele Adani, accusati di poca imparzialità e di troppe urla:prendendo spunto proprio dalle parole dei telecronisti di Sky:è infatti diventatoispirato proprio dalla rete del centrocampista uruguaiano.- L'immagine di Vecino e la telecronaca, con tanto di data celebrativa, sono stati infatti il disegno che il fan nerazzurro ha voluto scolpirsi addosso, esagerando forse con l'euforia per quel momento:@AleDigio89