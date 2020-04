"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Diuna brutta prestazione, una sconfitta o un fallimento ne abbiamo sentite a iosa:gli allenatori sono soliti nascondersi dietro a un dito quando gli capita di sbagliare scelte o di uscire sconfitti da un esperienza in panchina. Insomma,è un argomento noto.- Quello che ha fatto però, supera per inventiva e originalità, ma anche dubbio gusto, quanto avevamo potuto vedere finora: evidentemente colpito e atterrito dal, il tecnico spagnolo oha deciso diSi, avete capito bene: stregoneria, nel 2020.- Gli strascichi della situazione non si sono placati nonostante il trascorrere del tempo, anzi: Emery, quando è stato cacciato dai Gunners dopo una lunga serie di risultati negativi,quindi si può escludere la "testimonianza forzata" per ripicca nei suoi confronti. In un'intervista al Sun, ecco le parole della donna:Mi ha detto:. Mi ha detto anche che era così stressato che la sua mente non era più a posto dopo che ci siamo separati".sapeva solamente che lavorava nel mondo dello sport, ma si è accorta subito deiin una città come Londra, ad esempioesclusivamente per loro.: "Aveva un forte accento. Interrompeva regolarmente la conversazione in modo da poter controllare le parole su Google Translate sul suo telefono, ma l'ho trovato attraente sin dal momento in cui ci siamo incontrati la prima volta". Le formule magiche del tecnico unite all'attrazione per la bella "fattucchiera". Una storia incredibile. ​@AleDigio89